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إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800

منذ 43 دقيقة
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إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني"800"دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أنه حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له.. وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تــُلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني"800".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الاستبدال سيكون دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية ، موضحة أن وكالات السيارات المرحلة الأولى حيث سيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر.

وزارة التجارة
خدمة المستهلك

التعليقات

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
مرحبا
هؤلاء مشايخ الإرهاب والتطرف والتشدد والتكفير والإقصاء والتحريم والتقول على الله بالباطل لايستحقون الا السخريه منهم هؤلاء مجرمين
د محمد ماجد بخش
جنكيز خان ما غطاه الإعلام والتاريخ مثلكما

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