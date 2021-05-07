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‏الصحة العالمية تمنح الترخيص الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

منذ 45 دقيقة
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‏الصحة العالمية تمنح الترخيص الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موافقتها على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

ويذكر أن الإمارات من أوئل الدول التي أعلنت تسجيل لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، والموافقة على استخدامه في عملية التطعيم.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لكورونا داخل الدولة بالتعاون مع شركة سينوفارم تحت اسم "حياة فاكس".

وأدى ذلك إلى توسيع عملية توزيع اللقاح في المنطقة العربية بمبادرة إماراتية، حيث منحت العديد من الدول في المنطقة ومن بينها مصر والمغرب والأردن والبحرين والعراق، الإذن الطارئ للقاح سينوفارم وأجازت استخدامه في حملة تطعيم مواطنيها.

الصحة العالمية
سينوفارم الصيني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9865
منذ 26 دقيقة
جاء الفرج حلت الوفرة - أقوى دولة مصنعة في العالم دفعت بما لديها لأجل الاسهام في إخماد نار بركان كوفيد١٩

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
مرحبا
هؤلاء مشايخ الإرهاب والتطرف والتشدد والتكفير والإقصاء والتحريم والتقول على الله بالباطل لايستحقون الا السخريه منهم هؤلاء مجرمين
د محمد ماجد بخش
جنكيز خان ما غطاه الإعلام والتاريخ مثلكما

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