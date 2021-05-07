‏الصحة العالمية تمنح الترخيص الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موافقتها على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.
ويذكر أن الإمارات من أوئل الدول التي أعلنت تسجيل لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا، والموافقة على استخدامه في عملية التطعيم.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لكورونا داخل الدولة بالتعاون مع شركة سينوفارم تحت اسم "حياة فاكس".
وأدى ذلك إلى توسيع عملية توزيع اللقاح في المنطقة العربية بمبادرة إماراتية، حيث منحت العديد من الدول في المنطقة ومن بينها مصر والمغرب والأردن والبحرين والعراق، الإذن الطارئ للقاح سينوفارم وأجازت استخدامه في حملة تطعيم مواطنيها.