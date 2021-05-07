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بالفيديو..الصاروخ الصيني يعبر اليمن ويقترب من سلطنة عمان

منذ ساعة
999
بالفيديو..الصاروخ الصيني يعبر اليمن ويقترب من سلطنة عمان

بكين (صدى):
يترقب العالم بقلق سقوط الصاروخ الصيني الذي أطلق الخميس الماضي، حيث يعبر اليمن ويقترب من سلطنة عمان وربما يتجه إلى باكستان.

وذكر تقرير تلفزيوني أن الصاروخ مر منذ قليل إلى اليمن، وربما سلطنة عمان وربما يتجه إلى باكستان بسرعة تزيد عن 27 ألف كيلو متر في الساعة، وفقًا لقناة " العربية ".

ويذكر أنه في يوليو من العام الماضي، أطلقت الصين بنجاح أول مسبار لاستكشاف المريخ وذلك تحت اسم “Tianwen-1”. وفي نهاية أبريل من هذا العام، نقل هذا الصاروخ الحامل، وحدة من محطة الفضاء الصينية Tiangong إلى المدار.

 

اليمن
عمان
الصاروخ الصيني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9865
منذ ساعة
سيسقط في البحر وبمشيئة الله تعالى، مع علم الصين تماما بذلك؟ لأن سيطرتها عليه ٧٧%
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9865
منذ ساعة
هيدا الساروخ مهمته ربما تغيير أجواء الجائحة وتشتيت الانتباه عن مصاب جارتها الهند
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9865
منذ 24 دقيقة
لا داعي للقلق فهو سيسقط في البحر ومعلوم هذا ومؤيد تماما
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80678
منذ 16 دقيقة
خلوه يقطع الشرهات قبل العيد كل مره يمر من دوله يسلم عليهم ما منه خلاف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80678
منذ 16 دقيقة
خلوه يقطع الشرهات قبل العيد كل مره يمر من دوله يسلم عليهم ما منه خلاف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80678
منذ 16 دقيقة
خلوه يقطع الشرهات قبل العيد كل مره يمر من دوله يسلم عليهم ما منه خلاف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80678
منذ 16 دقيقة
خلوه يقطع الشرهات قبل العيد كل مره يمر من دوله يسلم عليهم ما منه خلاف

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
غليس ولد رماح
هذا الزعيم العالمي الهلال ماشاء الله تبارك الله عليه يظهر بالامتار الأخيره الله يوفقه في باقي المباريات ويفوز بالدوري إن شاء الله
مرحبا
هؤلاء مشايخ الإرهاب والتطرف والتشدد والتكفير والإقصاء والتحريم والتقول على الله بالباطل لايستحقون الا السخريه منهم هؤلاء مجرمين
د محمد ماجد بخش
جنكيز خان ما غطاه الإعلام والتاريخ مثلكما

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