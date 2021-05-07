بالفيديو..الصاروخ الصيني يعبر اليمن ويقترب من سلطنة عمان

بكين (صدى):
يترقب العالم بقلق سقوط الصاروخ الصيني الذي أطلق الخميس الماضي، حيث يعبر اليمن ويقترب من سلطنة عمان وربما يتجه إلى باكستان.
وذكر تقرير تلفزيوني أن الصاروخ مر منذ قليل إلى اليمن، وربما سلطنة عمان وربما يتجه إلى باكستان بسرعة تزيد عن 27 ألف كيلو متر في الساعة، وفقًا لقناة " العربية ".
ويذكر أنه في يوليو من العام الماضي، أطلقت الصين بنجاح أول مسبار لاستكشاف المريخ وذلك تحت اسم “Tianwen-1”. وفي نهاية أبريل من هذا العام، نقل هذا الصاروخ الحامل، وحدة من محطة الفضاء الصينية Tiangong إلى المدار.