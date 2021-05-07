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كلوب : لست واثقاً من فرصتنا في المربع الذهبي

منذ 17 دقيقة
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كلوب : لست واثقاً من فرصتنا في المربع الذهبي

وكالات (صدى):
أبدى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عدم ثقته في بلوغ المربع الذهبي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وذكر، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه بضيفه ساوثامبتون غدًا، أن فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي قليلة.

وأضاف أن الفوز بالمباريات الخمس المتبقية له في الدوري الإنجليزي قد لا يكون كافيا لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأرجع كلوب سبب ذلك بأنه فقد بعض اللاعبين بسبب الإصابات، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وجوردان هندرسون ضمن آخرين، الأمر الذي جعلهم يفقدون جهود خط الدفاع كاملا.

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

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