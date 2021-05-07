الاتحاد الأوروبي يصدر عقوبات لأندية السوبرليج رسميًا

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الأوروبي رسميًا عن العقوبات التي ستوقع على الأندية المشاركة في تنظيم مسابقة دوري السوبر الأوروبي.
وانسحب 9 من أصل 12 نادي من تأسيس المسابقة، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي بالإضاقة إلى روابط الدوريات المحلية من خطر إقامتها وتهديدهم بالإقصاء والعقوبات.
وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي بسيطة على الأندية التسع المعاقبة، نظرًا لحجم الأزمة، وهو خصم 5% من العوائد الأوروبية لمدة موسم واحد.
وذكرت تقارير أن هذه العقوبات لم تكون على كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، بالإضافة إلى يوفنتوس، تلك الأندية ستنال عقوبات أكبر بسبب رفضهم إصلاحات التحاد الأوروبي وتمسكهم بالمسابقة.
وأضفت أن اليويفا غرم الاندية ال9 مبلغ يقدر بـ 15 مليون يورو تدفع لدعم الشباب وكرة القدم في المجتمعات المحلية، الاندية الـ 9 ستغرم 100 مليون يورو إذا وافقت مرة أخرى على اللعب في أي بطولة مشابهة للسوبرليج.