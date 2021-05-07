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بالفيديو..الشيخ سعود الشريم يبكي خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام

منذ 32 دقيقة
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بالفيديو..الشيخ سعود الشريم يبكي خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
بكى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم وهو يتحدث عن أهمية إخراج زكاة الفطر مؤكدًا على أن الزكاة طهر للصائمين وشكر لله رب العالمين.

وجاء ذلك خلال إلقاء الشيخ الشريم خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان في الحرم المكي اليوم وسط حضور من المصلين والمعتمرين.

وقال الشيخ الشريم خلال الخطبة : ألا إن شهر رمضان قد أزف على الرحيل، وتصرمت أيامه ولياليه الفاضلة، فهو وحي التقضي سريع الأفول، وإن للحظات فراقه ووداعه غصة تشرق منها حلوق المخبتين، وتدمع لها عيون القانتين، وتحزن لها قلوب التائبين.

خطبة الجمعة
المسجد الحرام
سعود الشريم

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
احبه لكن نادر اشربه😊
الريان
ههههههه فكره واضح ان راس مال المحل. محتمل يكون حررام واضح انه زارفه وجاء اليوم الي يخذ حقه والله فكره
د محمد ماجد بخش
لو كان ترامب هو الرئيس الحالي واستمر انتخابه لكنت دعست على الدواسة بسرعة ٢٦٠ كم/الساعة ولكن المطبات التكتيكية على الطريق إحبرت تركيا للسير بسرعة...
د محمد ماجد بخش
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