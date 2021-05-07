إزالة لافتة تحمل صورا لخامنئي وسليماني وزعماء إيرانيين آخرين في بغداد

بغداد (صدى):
صدر توجيه رسمي في العراق بإزالة لوحة إعلانية تحمل صور لقائد الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني، ومرشد الثورة الحالي، على خامنئي، وقائد فليق القدس السابق، قاسم سليماني.
وكانت هذه اللوحة التي وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإزالتها تم وضعها على ارتفاع 5 أمتار من مدخل مدينة الأعظمية بالقرب من مسجد وضريح الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت.
واحتفل سكان المدينة بإزالة هذه الصورة التي اعتبروا وجودها محاولة من الجماعات الموالية لإيران لاستفزازهم، خاصة وأن أغلب سكان المدينة من السنة ويميلون إلى الاتحاد العروبي القومي.