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إزالة لافتة تحمل صورا لخامنئي وسليماني وزعماء إيرانيين آخرين في بغداد

منذ 40 دقيقة
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إزالة لافتة تحمل صورا لخامنئي وسليماني وزعماء إيرانيين آخرين في بغداد

بغداد (صدى):
صدر توجيه رسمي في العراق بإزالة لوحة إعلانية تحمل صور لقائد الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني، ومرشد الثورة الحالي، على خامنئي، وقائد فليق القدس السابق، قاسم سليماني.

وكانت هذه اللوحة التي وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإزالتها تم وضعها على ارتفاع 5 أمتار من مدخل مدينة الأعظمية بالقرب من مسجد وضريح الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

واحتفل سكان المدينة بإزالة هذه الصورة التي اعتبروا وجودها محاولة من الجماعات الموالية لإيران لاستفزازهم، خاصة وأن أغلب سكان المدينة من السنة ويميلون إلى الاتحاد العروبي القومي.

بغداد
إيران
خامنئي
سليماني

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
احبه لكن نادر اشربه😊
الريان
ههههههه فكره واضح ان راس مال المحل. محتمل يكون حررام واضح انه زارفه وجاء اليوم الي يخذ حقه والله فكره
د محمد ماجد بخش
لو كان ترامب هو الرئيس الحالي واستمر انتخابه لكنت دعست على الدواسة بسرعة ٢٦٠ كم/الساعة ولكن المطبات التكتيكية على الطريق إحبرت تركيا للسير بسرعة...
د محمد ماجد بخش
...........أمير إستثنائي ... طلال بن عبدالعزيز
د محمد ماجد بخش
القشة التي قصمت ظهر البعير كانت رواية في القصص الشعبية فأصبحت حقيقة في عهد كورونا - رحمنا الله برحمته جميعا

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