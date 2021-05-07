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بالفيديو .. ذكريات جمعت الراحل طلال بن عبدالعزيز مع أبناءه

منذ ساعة
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بالفيديو .. ذكريات جمعت الراحل طلال بن عبدالعزيز مع أبناءه

الرياض (صدى):
سرد أبناء الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز أبرز ذكرياتهم عن والده، وأحاديثه معهم عن الملك عبدالعزيز.

وذكر الأمير تركي بن طلال أن عملية توحيد المملكة لم يكن الهدف منها الاستئثار بالحكم، مضيفا أنه كان دائما يسمع من والده يقول "إن هذه الأسرة وجدت في هذا المكان لخدمة الشعب فهي منهم ولهم ولا تقوى إلا بهم"

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن والده كان صادقًا، ويكره الكاذب في حديثه ووعوده.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن طلال أن الراحل طلال بن عبدالعزيز كان دائما يتحدث معهم عن والده، الملك عبدالعزيز، ويوضح لهم كيف يتعامل الأخير مع أسرته وموظفيه وحلفائه ومع قادة الدول.

وأضاف أن والده كان دائما يقول "عندما أغضب أتذكر الملك عبدالعزيز فأرتاح وأفرح وأنسى كل غضبي"، مشيراً إلى أن الملك الراحل سافر لعدة مناطق وخالط التجار والحكام، وكل ذلك أكسبه أسلوبه المميز في التعامل مع الآخرين.

https://twitter.com/khalejiatv/status/1390675867030982656?s=21

الملك عبدالعزيز
طلال بن عبدالعزيز
برنامج الراحل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9844
منذ 52 دقيقة
...........أمير إستثنائي ... طلال بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
احبه لكن نادر اشربه😊
الريان
ههههههه فكره واضح ان راس مال المحل. محتمل يكون حررام واضح انه زارفه وجاء اليوم الي يخذ حقه والله فكره
د محمد ماجد بخش
لو كان ترامب هو الرئيس الحالي واستمر انتخابه لكنت دعست على الدواسة بسرعة ٢٦٠ كم/الساعة ولكن المطبات التكتيكية على الطريق إحبرت تركيا للسير بسرعة...
د محمد ماجد بخش
...........أمير إستثنائي ... طلال بن عبدالعزيز
د محمد ماجد بخش
القشة التي قصمت ظهر البعير كانت رواية في القصص الشعبية فأصبحت حقيقة في عهد كورونا - رحمنا الله برحمته جميعا

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