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وظائف يستهدفها قرار توطين في المدارس الأهلية والعالمية

منذ 46 دقيقة
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وظائف يستهدفها قرار توطين في المدارس الأهلية والعالمية

الرياض (صدى):
أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي "المدارس الأهلية والمدارس العالمية".

وحددت الوزارة أسماء الوظائف التي يشملها قرار التوطين في المدارس الأهلية، ومنها معلم ثانوي، ومعلم ثانوي لغة عربية، ولغة أجنبية، ومحاسبة وحاسب وبرمجة.

وتضمنت الوظائف التي شملها قرار التوطين في المدارس العالمية معلم ثانوي لغة عربية، ومعلم ثانوي اجتماعيات، ومعلم ابتدائي، ومعلم ابتدائي تربية أسرية، وغيرها من الوظائف، التي سيبدأ تطبيق قرار التوطين عليها بدءًا من أول سبتمبر المقبل.

المدارس الأهلية
سليمان الراجحي
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
توطين الوظائف التعليمية

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