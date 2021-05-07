البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى سيمر فوق مصر مجددا في هذا التوقيت

القاهرة (صدى):
كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصينى يمر فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة.
وتوقع البحوث الفلكية أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة الساعة 10:33 مساء وحتى الساعة 10:40 مساء، أى لمدة 7 دقائق، ولكن لن يمكن مشاهدته بسهولة.
وأضاف أن هناك تواصل مع الجانب الصينى بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم، لافتا إلى أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائى متكررة وأن الصاروخ الصينى ليس الأول من نوعه.