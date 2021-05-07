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السديس وكبار العلماء وأئمة الحرم المكي يؤدون صلاة الميت على الشيخ العجلان

منذ ساعة
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السديس وكبار العلماء وأئمة الحرم المكي يؤدون صلاة الميت على الشيخ العجلان

مكة المكرمة (صدى):
أدى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صلاة الميت على فقيد المسجد الحرام معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

وأدى مع معاليه أصحاب المعالي والفضيلة كبار العلماء وأئمة ومدرسو الحرم المكي معالي الشيخ صالح بن حميد، معالي الشيخ سعد الشثري، معالي الشيخ عبدالله المنيع، فضيلة الشيخ سعود الشريم، فضيلة الشيخ فيصل غزاوي .

يذكر أن معالي الشيخ قد وافته المنية عن عمر ٨٥ عاماً قضاها في العلم وتعليم طلاب العلم رحمه الله.

السديس
الحرم المكي
الشيخ العجلان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49499
منذ ساعة
الله يرحمه و يغفر له
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4879
منذ 25 دقيقة
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
السامر
السامر عدد التعليقات : 272
منذ 23 دقيقة
الله يرحمه ويرحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80667
منذ 7 دقائق
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80667
منذ 7 دقائق
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80667
منذ 7 دقائق
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. ما هربت الام الا مما عانته من الزوج المجرم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية هي مربع الكتلة يعني ال١٠٠٠ وحدة ثقل بمليون وحدة مغناطيسية. ومربع سرعة الضوء ثابت الكتلة الفراغية في تحويل الثقل إلى طاقة!

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