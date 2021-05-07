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"الصحة" تسجل 1039 حالة إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

منذ 38 دقيقة
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"الصحة" تسجل 1039 حالة إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1039) حالة مؤكدة وتعافي(1061) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9750) حالة منها (1311) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (424445) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (407650) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7045) حالة "رحمهم الله جميعاً" , كما تم إجراء (74940) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

كما حثت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

الرياض
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
الحالات الجديدة
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التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4877
منذ 25 دقيقة
الله يحفظنا ويدفع عنا الوباء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام سليم
ابو عمار
روابطكم مع العالم العربي جميعها خسيسه وغير مفيده بشي
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظنا ويدفع عنا الوباء
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

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