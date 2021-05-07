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عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.2 مليون جرعة

منذ 53 دقيقة
1617
عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.2 مليون جرعة

الرياض (صدى):
ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت لـ 10.2 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام سليم
ابو عمار
روابطكم مع العالم العربي جميعها خسيسه وغير مفيده بشي
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظنا ويدفع عنا الوباء
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

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