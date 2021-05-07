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خطبة الجمعة من المسجد النبوي

منذ ساعة
1936
خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ المسلمين بتقوى الله عزوجل فهي سبيل السعادة والفوز والنجاة.

وأوضح فضيلته خلال خطبه الجمعة أن العبادات كلها ذات مقاصد سامية وحكم نبيلة باهره وأسرار بديعة عالية فما شرعت عبادة إلا لمصلحة العباد في الدين والدنيا، مشيراً إلى قول ابن تيمية:"من فهم حكمة الشارع فهو الفقيه حقا".

وأضاف " إن صوم هذا الشهر وما شرع فيه من عبادات طاعات فإنما ذلك كما قال ابن القيم لمصالح معروفه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة ولهذا تأتي العبادات اليومية والشهرية والسنوية لتجدد الايمان وتعلي الهمم وتزكي النفوس وتحيي الضمائر وتبعث في القلوب الفضيلة والصفاء والنقاء .

وبين أن أعظم مقاصد مشروعية صوم هذا الشهر وقيامه أنه يبلغ بالنفوس إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، تلك الثمرة التي هي غاية العبادات كلها والطاعات جميعها، مشيراً إلى قول ابن القيم رحمه الله :"الصوم من اكبر العون على التقوى فالصوم لجام المتقين ورياضة الابرار والمقربين".

وقال " أيها المسلم انطلق من شهرك هذا إلى تحقيق غاية المحبة لخالقك تبارك وتعالى، وإلى كمال التذلل والخضوع له والاستجابة لأوامره والبعد عن مناهيه وسخطه جلا وعلا .

وأشار فضيلته إلى أن رمضان شهر المحبة والإخاء والجود والعطاء والإطعام والصدقة والسخاء، قال صلى الله عليه وسلم ( من فطر صائم فله مثل أجره )، مؤكداً أن هذه الصفات الجليلة شعارًا لنا في سائر أزماننا وبين أفراد مجتمعنا .

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ الخطبة بالإشارة إلى أن مصالح العبادات تعود على العباد وهم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ، فاجتهدوا عباد الله في اغتنام حياتكم فيما يقربكم إلى ربكم .

المدينة المنورة
المسجد النبوي
خطبة الجمعة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أذكر ربك يامسفر،وهلل وتعوذ من إبليس، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وملهمنا ومرشد الأمة،لم يؤذي جاره اليهودي،ويستغل ضعفه ومرضه،بل قام بزيارته...
عبدالله المسعود
دمك ثقيل يا الحبيب
واضح*** وصريح***
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم ويغفر لهم.
saad slman
.الله يرخمهم ياررب
واضح*** وصريح***
اللهم إكفنا شرهم ومكائدهم،ومكرهم،وأذاهم بما شئت،إنك على كل شئ قدير..

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