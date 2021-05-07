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بالخرائط.. المسند يكشف عن أقرب العواصم العربية والآسيوية والأوروبية إلى المملكة

منذ ساعة
1955
بالخرائط.. المسند يكشف عن أقرب العواصم العربية والآسيوية والأوروبية إلى المملكة

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن السفر بين بعض المدن والمناطق داخل المملكة أطول في الرحلات الجوية من السفر إلى عواصم أوروبية وآسيوية وعربية.

وأوضح المسند عبر موقع تويتر تحت عنوان لطيفة جغرافية: إن أقصى طول للسعودية 2270 كم بينما أقصى عرض 1600 كم تقريبًا، ولوكنت في مطار (طريف) وتستهدف الطيران إلى مطار (جيزان) (1685كم) فإن بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وأنقرة وطهران وإسطنبول، وأثينا، وتبليسي، وباكو وجنوبي كل من: روسيا وبلغاريا ورومانيا أقرب لك من جيزان".

وتابع “المسند”: "لو كنت في مطار الرياض وتستهدف الطيران إلى حقل (1270كم)، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء ومعظم إيران وغربي السودان أقرب لك من حقل".

وأضاف "لو كنت في مطار مركز الشيبة في الربع الخالي وتستهدف الطيران إلى حقل (2050كم)، فإن بغداد والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط وعدن وصنعاء وطهران وكراتشي (باكستان) ومومباي (الهند) وكابول (أفغانستان) وباكو (أذربيجان) وجيبوتي وأسمرة أقرب لك من حقل".

القصيم
المملكة
خرائط

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أذكر ربك يامسفر،وهلل وتعوذ من إبليس، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وملهمنا ومرشد الأمة،لم يؤذي جاره اليهودي،ويستغل ضعفه ومرضه،بل قام بزيارته...
عبدالله المسعود
دمك ثقيل يا الحبيب
واضح*** وصريح***
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم ويغفر لهم.
saad slman
.الله يرخمهم ياررب
واضح*** وصريح***
اللهم إكفنا شرهم ومكائدهم،ومكرهم،وأذاهم بما شئت،إنك على كل شئ قدير..

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