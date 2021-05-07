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المديفر يكشف تفاصيل لقاء ولي العهد ويؤكد: "طموحه عالٍ وإصراره متدفق"

منذ ساعة
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المديفر يكشف تفاصيل لقاء ولي العهد ويؤكد: "طموحه عالٍ وإصراره متدفق"

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي عبدالله المديفر تفاصيل مقابلته التلفزيونية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تم بثها قبل أيام على عدة قنوات فضائية، مؤكدا أنه كان يجيب بإسهاب وباستحضار مدهش للأرقام كأنه استعد فقط لهذا الملف

وقال عندما كان ولي العهد يسأل عن ملف آخر يجيب بالأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف، مبينا أنه التقى مع الأمير ثلاث مرات يوم اللقاء ويوم قبله ويوم بعده ودار بينهما حوار مطول .

وتابع: "في كل قضية تخص البلد كان الأمير لديه تصورين في شدة الوضوح: تصور للوضع الحالي وبلغة الأرقام وتصور آخر واضح إلى أين سيذهب في هذه القضية.. ويعرف الواقع جدا ويعرف إلى أين يجب أن يصل.. طموحه عالي وإصراره متدفق ".

وأضاف "قابلت ناس كثر قياديين وناجحين بعضهم يهتم بالأمور الكلية وبالتفاصيل والأبعاد العامة والبعض الآخر يهتم بالتفاصيل الدقيقة.. المدهش في سمو ولي العهد أنه ينظر للصورة الكلية بأبعادها البعيدة وفي نفس الوقت يهتم بالتفاصيل الدقيقة وهذا ليس في ملف معين وإنما في كل الملفات",مؤكدا أن الأمير أنه مستمع جيد ويملك ذاكرة حديدية”.

واختتم حديثه قائلا: " لفت نظري قدرته على الإلهام.. كل من يعملون مع الأمير أو في الدوائر القريبة منه ترى فيهم أثر الإلهام .. يحبونه ويؤمنون بمشروعه ويعملون باحتراف من أجله"

ولي العهد
المديفر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9819
منذ ساعة
أنت غير كل الإعلاميين . دائما مستعد أنت أيضا . تصوران للأمير في كل موضوع ! حاضر ومستقبلي . الوضوح المدهش للصورة الكلية مع الاهتمام في التفاصيل الدقيقة . ذاكرة حديدية . ملهم . قائد مختلف . هذا فيض من غيث . وتلك نعم الله على المملكة أن آتاه الله الحكمة وفصل القرار . وعودة إلى المديفر فهو نموذج حضاري للإعلام الرصين ولا أستبعد تعيينه كبير الإعلاميين السعوديين في المرتبة الممتازة بطلب من المواطن قبل تزكية الحكومة له فهو أهل بلقب كبير الإعلاميين السعوديين والمستشار الإعلامي الخاص لشؤون الدولة .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49476
منذ ساعة
حفظ الله سموه و وفقهه الى ما يحب و يرضى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9819
منذ ساعة
أقول لكم سرا في الكيمياء المغناطيسية

الكتلة قوية بما يحيط بها وقوية بمحيطها وقوية بوحدة مجموعها وقوية بدرجة ثباتها وقوية بكافة وحدات تمثيل ارتباط العناصر بها وقوية بمقدار اتساع أفق الذرة من خلال الكتلة الكلية الممثلة للوحدة والدرجة المغناطيسية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
أذكر ربك يامسفر،وهلل وتعوذ من إبليس، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وملهمنا ومرشد الأمة،لم يؤذي جاره اليهودي،ويستغل ضعفه ومرضه،بل قام بزيارته...
عبدالله المسعود
دمك ثقيل يا الحبيب
واضح*** وصريح***
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم ويغفر لهم.
saad slman
.الله يرخمهم ياررب
واضح*** وصريح***
اللهم إكفنا شرهم ومكائدهم،ومكرهم،وأذاهم بما شئت،إنك على كل شئ قدير..

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