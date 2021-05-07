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بالفيديو.. طفل يهزم التوحد ويحفظ القرآن كاملا

منذ ساعة
2044
بالفيديو.. طفل يهزم التوحد ويحفظ القرآن كاملا

علي القحطاني (صدى):
تمكن الطفل عبدالعزيز حكمي من حفظ كتاب الله الكريم منذ مرحلة مبكرة من عمره على الرغم من معاناته "اضطراب طيف التوحد".

وقال هشام حكمي والد عبدالعزيز، أن عبدالعزيز البالغ من العمر 14 عامًا منذ صغره كان يعشق ترديد النداء للصلاة، فهو يردد الأذان إن غضب، ويردد الأذان إن كان مسرورًا، مشيرا إلى أنه كان ينام منذ صغره على سماع صوت القرآن الكريم من أحد القرّاء، وحين يتوقف صوت القراءة لأي سبب يستيقظ غاضبًا.

وأضاف والد عبدالعزيز أنه مع الوقت اكتشفت العائلة أنه يحفظ كثيرًا من سور القرآن، فتم إلحاقه بإحدى حلقات التحفيظ، حيث اجتاز اختبار الـ 8 أجزاء، فيما اكتشف معلّم الحلقة أن عبدالعزيز يحفظ القرآن كاملًا.

طفل
القرآن

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
د محمد ماجد بخش
درجة الثقالة المغناطيسية لوحدة العنصر غير درجة الثقالة المغناطيسية لوحدة العنصر الممثل.
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
سالم
العروبه سوقها طايح و رايح

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