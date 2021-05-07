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شاهد.. مشاجرة عنيفة بين الملاكم فلويد مايوي ومشهور اليوتيوب جيك بول

منذ ساعة
1944
شاهد.. مشاجرة عنيفة بين الملاكم فلويد مايوي ومشهور اليوتيوب جيك بول

وكالات (صدى):
شهد ملعب هارد روك في ميامي مشاجرة عنيفة وقعت بين بطل الملاكمة المعروف فلويد مايويذر ومشهور اليوتيوب جيك بول وشقيقه لوجان خلال مؤتمر صحفي للترويج لمباراتهما المقبلة.

وتبادل الاثنين التراشق اللفظي أمام الكاميرات، حيث وصف مايويذر الأخوين بأنهما مقاتلين مزيفين، فرد لوجان قائلاً بشكل ساخر: الشيء الوحيد المزيف في هذه المرحلة هو خط شعر الملك فلويد ،وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وبدأ الشقيقين في السخرية من البالغ من العمر 44 عامًا بسبب عمره ، قبل أن تتحول الأمور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي عندما سحب جيك قبعة أسطورة الملاكمة، فاندلعت الضربات بين الخصمين قبل أن يتدخل الحماية الشخصية في المشاجرة.

يذكر أن لوجان ، 26 عامًا ، وجيك ، 24 عامًا ،شاركا مؤخرًا فقط في المنافسة في الملاكمة بعد أن اشتهروا بصفتهم مستخدمي YouTube.

اليوتيوب
ملاكم
فلويد مايوي
جيك بول

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