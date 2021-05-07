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وفاة الداعية عبدالرحمن العجلان عن عمر ناهز 83 عاماً

منذ ساعة
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وفاة الداعية عبدالرحمن العجلان عن عمر ناهز 83 عاماً

علي القحطاني (صدى):
توفي رئيس محاكم القصيم سابقاً، الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 83 عاما.

ومن المقرر أن يصلى على الشيخ عبدالرحمن العجلان اليوم في الحرم المكي عقب صلاة الجمعة، ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد،بعبارات مؤثرة

كان الشيخ الفقيد قد ولد في عام 1357هـ بمحافظة عيون الجواء وتلقى تعليمه في الكتاتيب ببلدته، وفي عام 1368هـ التحق بالمدرسة الفيصلية في بريدة في منطقة القصيم وتخرج فيها عام 1371هـ، وفي عام 1374هـ التحق بمعهد بريدة العلمي، وفي عام 1379هـ التحق بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وفي عام 1386هـ التحق بالمعهد العالي للقضاء عند أول افتتاحه وتخرج فيه.

وعقب تخرجه بالمدرسة الفيصلية، تم تعيينه مدرسا في مدرسة ثرمداء الابتدائية وذلك قبل دراسته بالمعهد العلمي ببريدة، وفي عام 1381هـ اختير مدرساً في معهد المدينة العلمي قبل تخرجه من كلية الشريعة بالرياض بسنتين، وفي هذه الأثناء كلّف بالتدريس بالمسجد النبوي.

وعُين قاضيا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عام 1405هـ واستمر فيها مع التكليف بالتدريس في المسجد الحرام حتى عام 1410هـ، حيث عُين رئيسا لمحاكم منطقة القصيم واستمر فيها حتى عام 1420هـ إلى أن طلب الإحالة إلى التقاعد لمواصلة التدريس في المسجد الحرام، واستمر في التدريس في المسجد الحرام حتى وفاته، حيث أمضى أكثر من 31 عاماً كمدرس.

وفاة
داعية
عبدالرحمن العجلان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9810
منذ 58 دقيقة
حياة حافلة بالعلم والدروس . رحمه الله وعوضنا بطلابه خير

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