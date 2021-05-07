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إصابة رئيس جزر المالديف الأسبق في انفجار

منذ ساعة
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إصابة رئيس جزر المالديف الأسبق في انفجار

وكالات (صدى):
أفادت وسائل إعلام أن رئيس جزر المالديف الأسبق محمد نشيد أصيب بجروح في انفجار خارج مقر أقامته بالعاصمة ماليه.

وأوضحت الشرطة إن نشيد، وهو الرئيس الحالي للبرلمان، كان يغادر مقر إقامته في كناريج الواقعة في منطقة جالولهو بالعاصمة مساء الخميس عندما وقع الانفجار، مشيرة إلى أن المتفجرات وضعت على دراجة نارية بالقرب من سيارة نشيد.

وأكد مسؤولو المستشفى التي نقل إليها رئيس جزر المالديف الأسبق إن نشيد أصيب بعدة جروح لكن حالته مستقرة.

يذكر أن نشيد، البالغ من العمر 53 عاما، كان أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد بعد إدخال نظام التعددية الحزبية عام 2008. واستقال في عام 2012 بعد انقلاب قال إنه كان بقيادة الشرطة والجيش.

انفجار
جزر المالديف
رئيس جزر المالديف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9810
منذ ساعة
إذا وجد التنافس غير الشريف حل التطاحن الظريف

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