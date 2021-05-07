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توضيح من السفارة الصينية بالمملكة حول خطر الصاروخ الخارج عن السيطرة

منذ ساعة
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توضيح من السفارة الصينية بالمملكة حول خطر الصاروخ الخارج عن السيطرة

الرياض (صدى):
علقت السفارة الصينية في المملكة على ما يتم تداوله من تساؤلات حول خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة.

وقالت السفارة الصينية في المملكة على حسابها في تويتر : " هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟، الجواب : مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعد الشائعات هذه المرة أيضا غير صحيحة"

وتابعت سفارة الصين: "فيما يلي التعليق المهني للخبراء.. بعد أن يكمل الصاروخ مهمة تسليم الحمولة الفضائية، يفقد قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم التحكم في حطام الصاروخ، لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية".

وأضافت: "تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء تخحميله" مشيرة إلى أنه منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض.

وأكدت السفارة الصينية إن الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض.

السفارة
المملكة
الصين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127675
منذ 26 دقيقة
الله يكفينا شركم وشر من به شر لنا وللمسلمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9795
منذ 16 دقيقة
"تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء تخميله"
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9795
منذ 15 دقيقة
وأكدت السفارة الصينية إن الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9795
منذ 12 دقيقة
وهذا ربما يعني أن الصاروخ الصيني ليس خارج السيطرة تماما وهو في مهام خاصة قريبة جدا ودقيقة ومتعددة ويلزم تأمين الأجواء التي تسمى ربما لوجستية الفضاء حتى يتم استكمال عمله.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وهذا ربما يعني أن الصاروخ الصيني ليس خارج السيطرة تماما وهو في مهام خاصة قريبة جدا ودقيقة ومتعددة ويلزم تأمين الأجواء التي تسمى ربما...
د محمد ماجد بخش
وأكدت السفارة الصينية إن الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمن على الأرض.
د محمد ماجد بخش
"تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإبطال الفعالية التفجيرية للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ويمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه ، هذا الشهم الشجاع .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
حتى لو لم يكتب لهذا البحث الظهور . فإنه صعب الفهم لأنه التقاء بين ٢٢ اختصاصا تقريبا ويحتاج لظهوره دعما مؤسسيا وكل ما بذل...

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