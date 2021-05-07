الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: استشاري غدد صماء، سكرتير طبي (عدد 7 وظائف)، استشاري أطفال عام، أخصائي أول جلدية، استشاري عناية مركزة أطفال.
وأشارت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .