وليد الفراج يفاجئ جماهير النصر بقرب انتهاء أزمات الفريق

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لجماهير النصر، أنه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، سيتم حل الأزمات المالية والإدارية العنيفة التي عصفت بالفريق.
وقال وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، أن أعضاء شرف النصر، سيحلون أزمة ديون النادي، لافتًا إلى أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، يتولى بنفسه مسؤولية سداد الديون.
ووصلت ديون نادي النصر، إلى أكثر من 80 مليون ريال، في عهد إدارة صفوان السويكت، وبعد سداد الديون، من المقرر أن يدخل مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، سوق الميركاتو الصيفي بقوة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.