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وليد الفراج يفاجئ جماهير النصر بقرب انتهاء أزمات الفريق

منذ ساعة
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وليد الفراج يفاجئ جماهير النصر بقرب انتهاء أزمات الفريق

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لجماهير النصر، أنه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، سيتم حل الأزمات المالية والإدارية العنيفة التي عصفت بالفريق.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، أن أعضاء شرف النصر، سيحلون أزمة ديون النادي، لافتًا إلى أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، يتولى بنفسه مسؤولية سداد الديون.

ووصلت ديون نادي النصر، إلى أكثر من 80 مليون ريال، في عهد إدارة صفوان السويكت، وبعد سداد الديون، من المقرر أن يدخل مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، سوق الميركاتو الصيفي بقوة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 

 

النصر
وليد الفراج
ديون النصر
الدوري مع وليد

التعليقات

الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1855
منذ 22 دقيقة
النصر وراه رجال بقيادة الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وما عليه خوف.
ماحد سألك ولا ننتظر منك خبر خلك بحالك وبفريقك انت ابعد عن النصر ويشوف خير
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1855
منذ 22 دقيقة
النصر وراه رجال بقيادة الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وما عليه خوف.
ماحد سألك ولا ننتظر منك خبر خلك بحالك وبفريقك انت ابعد عن النصر ويشوف خير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الوفا طبعي
النصر وراه رجال بقيادة الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وما عليه خوف. ماحد سألك ولا ننتظر منك خبر خلك...
الوفا طبعي
النصر وراه رجال بقيادة الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وما عليه خوف. ماحد سألك ولا ننتظر منك خبر خلك...

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