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مسؤول يمني: النظام الإيراني يمارس وصايته المباشرة على إدارة المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي

منذ 5 دقائق
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مسؤول يمني: النظام الإيراني يمارس وصايته المباشرة على إدارة المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي

عدن (صدى):
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يحاول فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

وأشار الوزير اليمني إلى أن تحركات الضابط فيما يسمى فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف أن‏ هذه التحركات، دليل على أن قيادات الميليشيا مجرد أدوات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأكد الوزير الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العام حقيقة الأحداث منذ الانقلاب الحوثي، وتؤكد محاولات النظام الإيراني لتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ هذا المشروع.

إيران
اليمن

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