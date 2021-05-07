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رئيس الوزراء اليمني يثمن جهود المملكة لاستمرار التوافق الوطني في بلاده

منذ 34 دقيقة
1408
رئيس الوزراء اليمني يثمن جهود المملكة لاستمرار التوافق الوطني في بلاده

عدن (صدى):
ثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، جهود المملكة العربية السعودية لاستمرار التوافق الوطني في بلاده واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال رئيس الوزراء إن الحفاظ على الوفاق السياسي المحقق بموجب اتفاق الرياض ركيزة أساسية للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات محلية وعسكرية وقبلية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت، منوها بالالتفاف الشعبي لدعم معركة استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، والحفاظ على الدولة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين وهي بوابة لتحقيق الانتصار والقضاء على المشروع العنصري للحوثيين.

السعودية
اليمن

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