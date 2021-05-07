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بالفيديو.. قصة سرقة بيل جيتس لخبرة وخبراء «صخر»

منذ ساعة
2016
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بالفيديو.. قصة سرقة بيل جيتس لخبرة وخبراء «صخر»

الرياض (صدى):
سرد الكويتي محمد عبدالرحمن الشارخ رئيس مجلس إدارة شركة "صخر" لبرامج الحاسب، اليوم الجمعة، القصة الكاملة لسرقة الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت لخبراء وخبرة "صخر" .

وصرح محمد الشارخ خلال مشاركته مع الإعلامي عبدالله المديفر ببرنامج "الليوان" الذي يعرض على شاشة قناة "روتانا خليجية" أن: "عام 1990 اتفقنا مع "مايكروسوفت" على تعريب الويندوز، ولدينا النسخة العربي، وكان بيننا اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات" .

وقال رئيس "صخر" : "أيام الغزو، ذهب المدير الفني السعودي ونائبه في نوفمبر 1990 إلى سياتر لاستكمال الاتفاق، على نفقتي الخاصة، ولكن مايكروسوفت وبعد شهر من العمل معهم، عرضت عليهم العمل معها، وأن يكونوا موظفي لديها، فوافقوا".

وأوضح "الشارخ" أن المدير الفني ونائبه كأشخاص ما تصرفوا تصرف خطأ، خاصة في ظروف الغزو والتزامات الحياة، ولكن كان ردَّة الفعل مع بيل جيتس الذي قرر توظيفهم بالشركة، وقال:"قطعناه من الخلف".

وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت في ذلك الوقت كانت أكبر شركة في القرصنة، وتأخذ أفكار الشركات الصغيرة وتسرقها لنفسها، لافتًا إلى أن الأوروبيين ضجوا وفي بروكسل كانوا يوشكون على اتخاذ قرار ضد مايكروسوفت.

بيل جيتس
الليوان
شركة صخر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9785
منذ ساعة
الضعيف يسرقونه لأن ما عنده ظهر

كتاب دخلة عشرات الملايين باسمي Mm.r.bakhsh. يباع في ١٢ طبعة ولا يصلني دولارا واحدا

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
الله حسيبها💔
جنوبيه قحطانيه❣
الله حسبيها💔
أبو عبدالله الحربي
تحت مظلة قائد كريم يسر بعد عسر ولي كل مواطن مواطنه متضرر آلله يحفظك ياولي عهدنا ⚘
الملل
بس فرد واحد والباقي ضباط
د محمد ماجد بخش
درجة الثبات الممثلة لدرجة الارتباط هي درجة ثقالة فراغية ممثلة لوحدة المجموع بدلالة مركز ثقل وحدة التمثيل لوحدة العنصر الممثلة بذرة العنصر الممثل فلا...

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