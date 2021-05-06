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خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز لعدد من منسوبي «الداخلية»

منذ 6 دقائق
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خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز لعدد من منسوبي «الداخلية»

الرياض (صدى):
أصدر ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الجمعة، أمرًا بمنح وسام الملك عبدالعزيز، لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية: اللواء فهد بن زيد المطيري، والعميد سامي بن عواض السعدي، بينما نال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة: العميد باسم بن أمين البدري، العميد عبدالعزيز بن ناصر النويصر، العقيد عبدالرحمن بن أحمد الزهراني، المقدم نايف بن راشد بن سعيدان.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: العميد عبدالله بن فهد الفارس، العقيد متقاعد خالد بن عبدالعزيز المسعود، العقيد سعد بن عبدالله المعيذر، المقدم عبدالعزيز بن ضاوي العتيبي، فيما حاز على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة: النقيب محمد بن راجح السبيعي، رئيس الرقباء خالد بن غرمان العمري.

وزارة الداخلية
وسام الملك عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
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واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
د محمد ماجد بخش
المعروضات جاهزة وتحقيق المعرض يحتاج لمقر فقط
د محمد ماجد بخش
لنبدأ بمعرض علمي دائم يعد تحفة المتاحف في السياحة العلمية
د محمد ماجد بخش
أحتاج ما بين ٢٠-٣٠ مساعد باحث وسأتغلب على بيل مايكروسوفت في ١٠ سنوات

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