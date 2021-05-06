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«الحج والعمرة» تؤكد عدم وجود أي تعليمات رسمية بشأن موسم الحج حتى الآن

منذ 22 دقيقة
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«الحج والعمرة» تؤكد عدم وجود أي تعليمات رسمية بشأن موسم الحج حتى الآن

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ..

وشدد المهندس هشام سعيد على حرص المملكة على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً، بحسب تصريحاته لـ"العربية.نت"، فيما أكدت الوزارة في وقت سابق، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج المملكة وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ "اعتمرنا" و"توكلنا".

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنها "جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا"، كما تم رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

موسم الحج
الحج والعمرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
وما دخل النقابة بالسياسة. النقابة تنظم المهنة وتدافع عن المنتسبين للنقابة فقط. وليس لها الحق في تكميم افواه الناس.
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
د محمد ماجد بخش
المعروضات جاهزة وتحقيق المعرض يحتاج لمقر فقط
د محمد ماجد بخش
لنبدأ بمعرض علمي دائم يعد تحفة المتاحف في السياحة العلمية
د محمد ماجد بخش
أحتاج ما بين ٢٠-٣٠ مساعد باحث وسأتغلب على بيل مايكروسوفت في ١٠ سنوات

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