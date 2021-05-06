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أمير منطقة عسير يوجه بتعزيز الخدمات التنموية في مركزي " جمعة ربيعة المقاطرة " و " أحد ثربان "

منذ 29 دقيقة
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أمير منطقة عسير يوجه بتعزيز الخدمات التنموية في مركزي " جمعة ربيعة المقاطرة " و " أحد ثربان "

أبها (صدى):
رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لقاءين نظمتهماـ إمارة المنطقة ـ عبر الاتصال المرئي مع أهالي مركز "جمعة ربيعة المقاطرة" بمحافظة بارق و أهالي مركز "أحد ثربان" بمحافظة المجاردة ،بهدف مناقشة الخدمات التنموية والاستماع إلى احتياجات الأهالي.

وشارك في اللقاءين مديرو القطاعات الحكومية، ورؤساء اللجان ذات العلاقة بمجلس المنطقة ومحافظي "بارق" و"المجاردة"، و رئيسا المركزين وعدد من المشايخ والأعيان ومنسوبو التعليم وعدد من الشباب والفتيات.

وخلال اللقاء بأهالي مركز "جمعة ربيعة المقاطرة" وجه سمو أمير المنطقة، بصيانة عقبة المركز بشكل دوري لتسهيل استخدامها خلال فترة التنفيذ، والتأكيد على استكمال مشروعات السفلتة، ومتابعة الشركات المنفذة مع وضع حلول مؤقتة لزيادة كميات المياه، لحين إنهاء أزمة المياه بالمنطقة في أكتوبر القادم، وإيجاد مبنى بديل لمركز الرعاية الصحية الأولية ودعمه بالكوادر والمعدات الطبية وزيادة عدد الساعات التشغيلية.

وفي لقاء سموه مع أهالي مركز "أحد ثربان" وجه بالتنسيق من قبل مدير فرع وزارة النقل بعسير مع رئيس المركز لتحسين طريق أحد ثربان في مدة أقصاها ١٠ أيام ، وتعزيز العمل بموارد المياه المتاحة حاليًا لحين إنهاء أزمة المياه في منطقة عسير في أكتوبر القادم ،وإنهاء جميع المتطلبات التي تخص مخطط موقع "واسعة" من خلال أمانة المنطقة.

عسير
الأمير تركي بن طلال
جمعة ربيعة المقاطرة
أحد ثربان

التعليقات

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عبدالله
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واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
د محمد ماجد بخش
المعروضات جاهزة وتحقيق المعرض يحتاج لمقر فقط
د محمد ماجد بخش
لنبدأ بمعرض علمي دائم يعد تحفة المتاحف في السياحة العلمية
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أحتاج ما بين ٢٠-٣٠ مساعد باحث وسأتغلب على بيل مايكروسوفت في ١٠ سنوات

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