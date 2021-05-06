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قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي

منذ 19 دقيقة
1388
قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي

الرياض (صدى):
أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي "المدارس الأهلية والمدارس العالمية".

ويتم ذلك وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات، حيث يستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.

كما يعمل على زيادة نسبة التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الاسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة اولى في المدارس العالمية.

ويستهدف القرار أيضًا توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجمة مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين.

ويعمل أيضًا على زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

التوطين
أحمد الراجحي
توطين الوظائف التعليمية

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أحدث التعليقات

شبح
خشم. عجايز ومكنسه وتطير بالليل 😂😅🤣😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. تشقمق المسكين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ، غاز خطير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيبن سواق يفصل بينكن .. والقلوب صحاح ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الأمير .. .. تلاحقوا ترى الثواني ثمينه .. لا تلحق الاولاد تغريبة البنت .. .. اقولها دين وعروبه وغيره .....

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