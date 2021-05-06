إلغاء فحص فيروس "كورونا" المسافرين للبحرين من دول مجلس التعاون

المنامة (صدى):
أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن تحديث إجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر كافة المنافذ.
وتتضمن الاجراءات إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول ولا حاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ويتطلب من القادمين ما يلي:
- للمتطعمين وللمتعافين
1- في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- إبراز الشعار باللون الأخضر عبر تطبيقات الهواتف الرسمية المعتمدة.
3- إبراز شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة في مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي.
المتطعمين
1- في الدول التي تجمعها بمملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم.
2- ابراز شهادات التطعيم المعتمدة في تلك الدول.
3- تزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها.
ولا يسري قرار إلغاء الفحصل على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.