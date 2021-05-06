نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد استعدادا لرفع التعليق

منذ ساعة
1632
تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد استعدادا لرفع التعليق

الدمام (صدى):
زار مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف بن محمد النفيعي، اليوم إدارة جوازات جسر الملك فهد، شملت مرافق المنفذ (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على الجاهزية بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

واطلع على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج التي تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، كما جرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديده مدعومة بكوارد بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

وأكد العميد النفيعي لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19،مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

جوازات
جسر الملك فهد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شبح
خشم. عجايز ومكنسه وتطير بالليل 😂😅🤣😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. تشقمق المسكين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ، غاز خطير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيبن سواق يفصل بينكن .. والقلوب صحاح ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الأمير .. .. تلاحقوا ترى الثواني ثمينه .. لا تلحق الاولاد تغريبة البنت .. .. اقولها دين وعروبه وغيره .....

أخر الأخبار

بالصور.. " النفيعي " يجتمع بلاعبي الأهلي بعد نهاية الحصة التدريبية
بالصور.. " النفيعي " يجتمع بلاعبي الأهلي بعد نهاية الحصة التدريبية
منذ 6 دقائق 1168
خشمها خشم السيف
خشمها خشم السيف
منذ 15 دقيقة 341
مواطن يحذر من وضع العلب المضغوطه اللى تحتوي على عطر او معطر جو
مواطن يحذر من وضع العلب المضغوطه اللى تحتوي على عطر او معطر جو
منذ 16 دقيقة 206
سلموا من الانهيار
سلموا من الانهيار
منذ 17 دقيقة 262
قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي
قرار بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي
منذ 18 دقيقة 1388
النيابة العامة تشترط على موظفيها والمراجعين تلقى لقاح كورونا
النيابة العامة تشترط على موظفيها والمراجعين تلقى لقاح كورونا
منذ 28 دقيقة 1419
عبداللطيف الحسيني يقود الهلال في مباراة الشباب غدًا
عبداللطيف الحسيني يقود الهلال في مباراة الشباب غدًا
منذ 47 دقيقة 1793
إلغاء فحص فيروس "كورونا" المسافرين للبحرين من دول مجلس التعاون
إلغاء فحص فيروس "كورونا" المسافرين للبحرين من دول مجلس التعاون
منذ 48 دقيقة 1644
تهاوشوا مين يسوق
تهاوشوا مين يسوق
منذ ساعة 594
بالصور .. ضبط مستودع بداخله أسطوانات غاز هيليوم وسط منطقة سكنية بالرياض
بالصور .. ضبط مستودع بداخله أسطوانات غاز هيليوم وسط منطقة سكنية بالرياض
منذ ساعة 1685