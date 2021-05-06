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بالفيديو.. ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن

منذ ساعة
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بالفيديو.. ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن

الرياض (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمها الله -.

وأدى الصلاة، ابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما أدى صلاة الميت على الفقيدة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتقبل سمو ولي العهد وسمو نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

 

 

ولي العهد
صلاة الميت
الأمير محمد بن عبدالرحمن

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أحدث التعليقات

شبح
خشم. عجايز ومكنسه وتطير بالليل 😂😅🤣😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. تشقمق المسكين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ، غاز خطير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. جيبن سواق يفصل بينكن .. والقلوب صحاح ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الأمير .. .. تلاحقوا ترى الثواني ثمينه .. لا تلحق الاولاد تغريبة البنت .. .. اقولها دين وعروبه وغيره .....

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