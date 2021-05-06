"النفيعي" يبدأ مناقشة أوضاع الأهلي وخطة عمل الإدارة

طلال الغامدي (صدى):
بدأ ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد الاجتماعات من من أجل مناقشة أوضاع الأهلي ورسم خطة عمل الإدارة في الفترة القادمة.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن "النفيعي" يطمح للكشف عن خطة عمله لجماهير الأهلي، مع إعلان حجم الديون والالتزامات المالية على النادي.
كما سيعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارته الذي ينوي زيادة عدد الأعضاء فيه؛ من أجل توزيع المهام والمناصب بين الجميع.
وتولى "النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، بعد انتخابه من الجمعية العمومية خلفًا لعبد الإله مؤمنة.