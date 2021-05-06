"هازارد" لـ جماهير ريال مدريد: نيتي لم تكن سيئة

وكالات (صدى):
قدم إيدن هازارد اعتذاره لجماهير ريال مدريد بسبب مرحه مع زملائه السابقين في تشيلسي بعد خسارتهم بهدفين أمام الأخير في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال "هازارد" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "أنا قرأت الكثير من التعليقات والآراء عني اليوم، كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وحضرت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب".
وأضاف: "نيتي لم تكن سيئة.. الموسم لم ينتهِ بعد ومعًا يجب أن نقاتل من أجل الفوز بالليغا.. هالا مدريد".
وجاء ذلك بعد انتقادات واسعة تم توجيهها له بعد ظهور علامات السعادة والفرح عليه أثناء مرحه مع زملائه في تشيلسي بعد هزيمتهم أمامه.