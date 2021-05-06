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بالفيديو .. محطات بارزة في حياة مفتي المملكة الراحل "الشيخ بن باز"

منذ 34 دقيقة
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بالفيديو .. محطات بارزة في حياة مفتي المملكة الراحل "الشيخ بن باز"

الرياض (صدى):
شهد عام 1330هـ ولادة الشيخ الراحل عبدالعزيز بن باز الذى تولى منصب مفتي المملكة منذ عام 1413هـ وحتى وفاته.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، خلال استضافته في برنامج "أعلام في الحرمين"، المذاع على قناة "السعودية"، أن الشيخ فقد بصره وهو بعمر 16 عاما بسبب مرض أصابه في عينه.

وأضاف أن والدته دعت له بالبصيرة في الدين، لافتا إلى أن الشيخ الراحل حفظ القرآن الكريم في سن مبكر في مدرسة عبدالله بن فريج بالرياض.

الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالعزيز بن باز تميز بأنه كان يتم تقديمه للإمامة في ظل وجود مشايخ أكبر منه وأقدم منه في الإمامة، كما كان يصلي التراويح بالأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وزوجها سعود الكبير، وهو لم يبلغ الـ 20 عاماً.

مفتي المملكة
عبدالسلام السليمان
الشيخ بن باز

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 222
منذ 21 دقيقة
نبذة مختصرة جدا جدا ..
لعلم من أعلام العالم الإسلامي ..
بل إنه كان في أيامه مرجعا للجميع ..
وقد إنتشر صيته وعم العالم الإسلامي قاطبة ..
لعلمه وفضله .. وكرمه وسعيه في قضاء امور المسلمين
والإهتمام بشئونهم وقضاياهم ..
وكان رحمه الله .. يجد التبجيل والرعاية من حكامنا الكرام
وهو مكان التقدير والإجلال أينما حل وارتحل ..
أفلا يستحق من إعلامنا بجميع قنواته .. إشادة به وبأعماله الكبيره والكثيره
هو .. وجميع علمائنا الأجلاء ..
أليس لهم حق .. ولو جزأ يسير .. ممايعطى لكرة القدم والفن ال... !؟
لعل الإعلام يلتفت لهذا الأمر ويوليه بعضا من العناية والإهتمام .
dfs
dfs عدد التعليقات : 195
منذ 4 دقائق
طيب وش المطلوب ؟

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أحدث التعليقات

dfs
طيب وش المطلوب ؟
وليد 6226
😀😀😀
سعد الشمري
دكتور محمد بخش انا ماجيت اتسول منك حقوقي واستحقاقاتي التي احتفظ بقراراتها الصريحه انا اريدك ان ترى هاشتاق الاعاشه الاضافيه والميدانيه كيف الجنود الذين...
عبدالله الناصر / حائل
المملكه لديها صواريخ thad الاستراتيجيه بعيدة المدى بامكانها اللحاق بها وتدميرها
أبوخالد-أبها.
نبذة مختصرة جدا جدا .. لعلم من أعلام العالم الإسلامي .. بل إنه كان في أيامه مرجعا للجميع .. وقد إنتشر صيته وعم العالم...

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