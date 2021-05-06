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بالفيديو.. متطوعون يحولون أرض خالية إلى ملعب رياضي بمكة

منذ ساعة
1845
بالفيديو.. متطوعون يحولون أرض خالية إلى ملعب رياضي بمكة

مكة المكرمة (صدى):
استعرض الإعلامي أحمد الشقيري جهود فريق تطوعي في تحويل أرض خالية لملعب رياضي بمكة المكرمة.

وعرض "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي"، فيديو يوثق جهود المتطوعين في تحويل أرض خالية لملعب رياضي والذي شارك فيه من 60 لـ 80 متطوع.

وأوضح "الشقيري" أن عام 2020 شهد تطوع 409 ألف متطوع رغم الجائحة والحظر والاجراءات الاحترازية، أما بالنسبة للعائد الاقتصادي فبلغ 564 مليون ريال سعودي و 21 مليون مستفيد.

كما بلغت عدد ساعات العمل التطوعي تجاوزت 33 مليون ساعة تطوعية، ويمكن للراغبين في المشاركة بالعمليات التطوعية الدخول على المنصة الوطنية للعمل التطوعي "ويب سايت وتطبيق" للمتطوعين.

كما يمكنهم التطوع من خلال منصة "أبشر" والتي تعمل على إظهار الساعات التطوعية للمتطوعين وهيطلق نهاية العام نظام الأوسمة والمحفزات.

مكة
ملعب رياضي
فريق تطوعي
أحمد الشقيري

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