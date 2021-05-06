تركيا تتعهد لمصر بتجميد إرسال العناصر المسلحة إلى ليبيا

أنقرة (صدى):
كشفت مصارد أن تركيا تعهدت خلال المباحثات مع مصر بتجميد إرسال أية عناصر مسلحة إلى ليبيا، فيما طالبت القاهرة بضمانات لمنع استمرار ذلك.
وأوضحت المصادر لموقع "العربية" أن مصر طلبت ضرورة خروح القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات في ديسمبر المقبل حرصًا علي استقرار ليبيا.
فيما تعهدت أنقرة بوقف أي تجاوزات تنطلق من أراضيها ضد القاهرة أو مسؤوليها، بالإضافة لتمسك مصر بتفكيك منظومات الدفاع الجوية التركية و سحب المعدات العسكرية من ليبيا.
وجاء ذلك بعد يومين من المداولات والمباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركية التي عقدت في القاهرة، كما غادر الوفد التركي مصر على أن ترد القاهرة الأسبوع المقبل بشأن عدد من الملفات.