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بالفيديو.. تقسيم المناطق حول الحرم النبوي لـ 3 مناطق

منذ ساعة
1608
بالفيديو.. تقسيم المناطق حول الحرم النبوي لـ 3 مناطق

مكة المكرمة (صدى):
كشف الوكيل المساعد للشؤون الإعلامية، أنه تم تقسيم المناطق التي تتواجد حول الحرم النبوي لثلاثة مناطق حفاظًا على شعائر الدين وإقامة الصلاة.

وقال خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "تم تقسم المناطق إلى منطقة للسلام على الرسوم ومنطقة للصلاة في الروضة الشريفة للرجال ومنطقة للسلام للصلاة للنساء".

وأضاف: "كل نقطة تمر بـ 3 مراحل المرحلة الأولى الفرز البصري من خلال رجال الأمن المرحلة الثانية الفرز الإلكتروني من خلال تطبيق "اعتمرنا"، أما المرحلة الثالثة الفرز الطبي من خلال كاميرات الحرارة".

كما أوضح أن الاجراءات الاحترازية تساعد المصلين على إخذ راحتهم في الصلاة والدعاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الحرم النبوي

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ع. س. ع
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