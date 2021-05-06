نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة

منذ 8 دقائق
1206
بالفيديو .. حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة خلال رمضان.

وذكر السليمان أن الحكم في هذا الأمر يتوقف على مدى المشقة التي يشعر بها الطبيب أثناء الصيام وأثره على عمله.

وأضاف أنه في حال كانت العمليات ليست طارئة ويجوز إجراءها في الليل، فيجب على الطبيب أن يصوم في هذه الحالة.

ولفت إلى أنه في حال كانت العملية طارئة وتستمر لساعات طويلة ولا تحتمل التأجيل فعليه أن يجريها، ويجوز له في هذه الحالة الإفطار إذا كان يترتب على ذلك مشقة له.

الأطباء
الشيخ عبدالسلام السليمان
إفطار الأطباء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ريحة فطيس .. محل نومه .. خرابة أنتهت الحالة .. إلى مركز إرادة
د محمد ماجد بخش
الحمامة سفيرة للسلام
محمد الدوسري
عليكم بمجمع اللولو بارك الله فيكم
د محمد ماجد بخش
الزحف البري أفضل من طلعات الميراج لو حصل - والأفضل عمل تحالف عسكري مصري سوداني سريعا على حدود أثيوبيا ونشر قوى رادعة من الآن...
د محمد ماجد بخش
جاهزين من ٢٠١٩ . جواب سريع لا تنقصه اللباقة

أخر الأخبار

بالفيديو .. حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة
بالفيديو .. حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة
منذ 8 دقائق 1211
بالفيديو.. الدكتورة خلود تعلم طفلتها الكلام لأول مرة
بالفيديو.. الدكتورة خلود تعلم طفلتها الكلام لأول مرة
منذ 44 دقيقة 349
منح شهادة "مرتبة الشرف" للطالبة "ساره العجمي" بثانوية حفر الباطن
منح شهادة "مرتبة الشرف" للطالبة "ساره العجمي" بثانوية حفر الباطن
منذ 51 دقيقة 1434
شجاعة سيدة ضد فتاة حاولت السرقة
شجاعة سيدة ضد فتاة حاولت السرقة
منذ 55 دقيقة 521
امحق فزعه
امحق فزعه
منذ 58 دقيقة 536
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
منذ 58 دقيقة 448
بالفيديو.. قصة استعادة الإمام تركي بن عبدالله الجزيرة العربية من الأتراك
بالفيديو.. قصة استعادة الإمام تركي بن عبدالله الجزيرة العربية من الأتراك
منذ ساعة 1537
شاهد .. الشقيري يشارك في تجربة إنقاذ شخص مفقود في الصحراء
شاهد .. الشقيري يشارك في تجربة إنقاذ شخص مفقود في الصحراء
منذ ساعة 1679
شاهد.. مسجد الزرقاء بثرمداء بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
شاهد.. مسجد الزرقاء بثرمداء بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
منذ ساعة 1559
بالفيديو .. قصة قابلة تروي أبرز لحظات عاشتها في غرفة الولادة
بالفيديو .. قصة قابلة تروي أبرز لحظات عاشتها في غرفة الولادة
منذ ساعة 1789