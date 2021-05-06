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شاهد .. الشقيري يشارك في تجربة إنقاذ شخص مفقود في الصحراء

منذ ساعة
1677
شاهد .. الشقيري يشارك في تجربة إنقاذ شخص مفقود في الصحراء

عادل الحربي (صدى):
شارك الإعلامي أحمد الشقيري، في تجربة إنقاذ شخص مفقود في الصحراء، وذلك بالتعاون مع جمعية السلام المتخصصة في الإغاثة والإنقاذ.

وذكر رئيس الجمعية، سعود أحمد المالكي، خلال حديثه في برنامج سين المذاع على قناة mbc، أن الجمعية تضم نحو 2000 متطوع على مستوى المملكة يساهمون في جهود البحث والإنقاذ.

وأجرت الجمعية تجربة البحث عن شخص مفقود من فريقها، فيما أوضح رئيس الجمعية أن عملية البحث تبدأ منذ لحظة تلقيهم للبلاغ سواء من الجهات الأمنية أو الدفاع المدني، لافتا إلى أن عملية البحث تتضمن مسح المنطقة التي كان يتواجد فيها المفقود قبل اختفائه.

مفقود
أحمد الشقيري
الصحرء

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