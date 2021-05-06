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بالفيديو .. قصة قابلة تروي أبرز لحظات عاشتها في غرفة الولادة

منذ ساعة
1785
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بالفيديو .. قصة قابلة تروي أبرز لحظات عاشتها في غرفة الولادة

عادل الحربي (صدى):
سلطت قابلة بمستشفى اليمامة، صالحة القحطاني، الضوء على عمل القابلات، وأبرز اللحظات التي تتعرض لها خلال عملها وسط السيدات الحوامل.

وذكرت صالحة أنها تخرجت مع أول دفعة قابلات في المملكة عام 1998م،مضيفة أنها تعرضت كثيرًا لخدوش في أيديها وكتفها خلال فترة عملها.

وأضافت أنها عاشت لحظات جميلة عندما ترى فرحة الأمهات بولادة أطفالهن، لافتة إلى أنها ساعدت في ولادة الكثير من حالات، التي تعدى عددها 4 آلاف حالة.

ونوهت بأن القابلات تتعرض أحيانا للعنف الجسدي واللفظي من قبل السيدات الحوامل، مضيفة أنها لا تشعر بالغضب عندما يحدث معها هذا الأمر لعلمها بأن فترة المخاض صعبة على المرأة، كما أن السيدات بعد الولادة يبادرون بالاعتذر عما بدر منهن من سوء تجاه القابلات.

غرفة الولادة
السيدات الحوامل
مستشفى اليمامة
القابلات
صالحة القحطاني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127661
منذ 52 دقيقة
الله يعطيكي العافيه ..

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