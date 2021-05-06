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"الراجحي" يعلق على تبرع ولي العهد بـ100 مليون ريال لصالح جمعيات خيرية وسجناء

منذ ساعة
1565
"الراجحي" يعلق على تبرع ولي العهد بـ100 مليون ريال لصالح جمعيات خيرية وسجناء

الرياض (صدى):
علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، على التوجيه الصادر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بصرف 100 مليون ريال من نفقته لدعم جمعيات خيرية وسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا.

وكتب على حسابه بموقع تويتر:"جزى الله سمو ولي العهد خير الجزاء على بذله السخي وعطائه الدائم وغير المستغرب في دعم منظمات القطاع غير الربحي وتلمسه حاجات المواطنين، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

يذكر أن ولي العهد وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته، وفق مسارين، الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ (87) مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا.

ولي العهد
جمعيات خيرية
سجناء
أحمد سليمان الراجحي
تبرع ولي العهد

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د محمد ماجد بخش
آمل من الأخوة الكرام في صحيفة صدى الإلكترونية حفظهم الله أن لا يرفع هذا الموضوع من دائرة التركيز حتى يصل طلبي هذا لسمو ولي...
محمد القرني
يارجل الله يهدينا لما يحبه ويرضاه. قل تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران:159].وليست حكمة تركي آل الشيخ.
محمد القرني
يارجل الله يهدينا لما يحبه ويرضاه. قل تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران:159].وليست حكمة تركي آل الشيخ.
د محمد ماجد بخش
الثلاثاء 23 ربيع الأخر 1437 هـ - 2 فبراير 2016م - العدد 17389 أكدت اكتشاف أنواع جديدة من الفيروس جامعة المؤسس تنفي تصنيع لقاح...
محمد القرني
يارجل الله يهديك قل تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران:159].وليست حكمة تركي آل الشيخ.

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