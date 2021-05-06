"الفلك الدولي" يعلن موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه ومكان سقوطه

وكالات (صدى):
كشف مركز الفلك الدولي أن تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن سقوط الصاروخ الصيني هو يوم 08 مايو في الساعة 22:11 بتوقيت غرينتش بهامش خطأ زائد ناقص 21 ساعة.
وأوضح المركز أن توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، تتوقع أن موعد السقوط هو يوم 09 مايو في الساعة 05:17 توقيت غرينتش زائد ناقص 21 ساعة.
وحول مكان السقوط نشر خريطة وعلق عليها بأن موقع سقوط القمر الصناعي المتوقع يوم 09 مايو في الساعة 05:17، هو في وسط أفريقيا، وتشير الخطوط الخضراء والحمراء إلى الأماكن التي قد يسقط فيها القمر الصناعي ضمن هامش خطأ مقداره زائد ناقص 10 ساعات، وبكل تأكيد ستتغير هذه الخريطة بمرور الوقت.
وأضاف، كلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل هامش الخطأ وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها، ولكن بكل تأكيد حتى قبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها.
وأكد أن مركز الفلك الدولي سيقوم بمشيئة الله بنشر تحديثات موعد ومكان سقوط القمر الصناعي المتوقعة تباعا من خلال حسابه الرسمي على تويتر وانستغرام، مرفقة بالخريطة المحددة لمكان السقوط.