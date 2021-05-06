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آلية احتساب رسوم الخدمات المقدمة من البنك إلى العميل

منذ 40 دقيقة
1640
آلية احتساب رسوم الخدمات المقدمة من البنك إلى العميل

الرياض (صدى):
كشف البنك المركزي السعودي ساما طريقة قيام المؤسسات المالية باحتساب رسوم الخدمات المقدمة من البنك للعميل.

وقال البنك المركزي أن الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات المصرفية تخضع لعدة معايير وشروط لضمان عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأوضح البنك المركزي السعودي، عدة شروط يجب أن تتبعها المصارف عند تحديد رسوم المنتجات المصرفية، ومن أهمها التالي:

- توفير شرح واضح ومبسط للعميل من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على المنتجات أو الخدمات المقدمة له.

- عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية الذي حدده البنك المركزي السعودي، ومن ذلك على سبيل المثال: يجوز للمصارف فرض رسوم إصدار بطاقة صرف آلي إضافية بما لا يتجاوز مبلغ (30) ريالًا.

- تطبيق المصارف رسومًا معقولة على الخدمات والمنتجات وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها.

- لا يمكن للمصارف فرض أي رسوم على خدمات أو منتجات غير واردة في قائمة التعرفة البنكية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي.

- على المصارف إبلاغ العملاء بأي تغيير في الرسوم أو العمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء التغيير.

- يتعين على المصارف عند نشرها إعلانات أو عروضًا ترويجية أن تُشير إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات، وأن يتم إيضاح تاريخ انتهاء العرض الترويجي، إذا كان العرض يشمل تخفيضًا في الرسوم المطبقة.

وألزم البنك المركزي البنك المصارف بتوفير قنوات تتيح للعملاء تقديم الشكاوى، وفي حال تجاوز أي رسوم على المنتجات أو الخدمات المصرفية عن الحد المسموح به بموجب التعرفة البنكية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

رسوم
البنك المركزي السعودي
بطاقة صرف آلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولد بدون أب نصف يتيم، ولد بدون أم يتيم كامل. ما أصعب العالم عندما يواجهه اليتيم...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههه فعلا معها حق
ابو عمار
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد
**""'سهم'""**😊
الناس يحيط بها خطر هذا الصاروخ ..... وهذا ينكت ويستخف دمة ..جعلة يطيح فوق راسك ومن هو على شاكلتك .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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