نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفير الفرنسي عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: "هذا لوني المفضل"

منذ 47 دقيقة
1579
السفير الفرنسي عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: "هذا لوني المفضل"

الرياض (صدى):
أثار اختيار المملكة اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، إعجاب سفير فرنسا لدى الرياض لودوفيك بوي.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" برافو . البنفسجي هو لوني المفضل",معبرا عن سعادته باختيار هذا اللون.

كما نشر السفير الفرنسي صورتين تظهران مساحات مغطاة بورود بنفسجية من حقول الخزامى في بروفانس بفرنسا، وزهور الصحراء في الربيع بالمملكة.

يجدر الإشارة إلى أن اختيار السجاد البنفسجي تماشيا مع لون صحارى المملكة وهضابها في فصل الربيع التي تتزين بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، وكذلك فن حياكة السدو التقليدي الذي يزيّن أطراف السجاد الجديد.

المملكة
السفير الفرنسي
اللون البنفسجي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولد بدون أب نصف يتيم، ولد بدون أم يتيم كامل. ما أصعب العالم عندما يواجهه اليتيم...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههه فعلا معها حق
ابو عمار
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد
**""'سهم'""**😊
الناس يحيط بها خطر هذا الصاروخ ..... وهذا ينكت ويستخف دمة ..جعلة يطيح فوق راسك ومن هو على شاكلتك .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

أخر الأخبار

بالفيديو.. مشهد مهيب لتفويج المعتمرين داخل صحن المطاف
بالفيديو.. مشهد مهيب لتفويج المعتمرين داخل صحن المطاف
منذ 21 دقيقة 1398
"الفلك الدولي" يعلن موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه ومكان سقوطه
"الفلك الدولي" يعلن موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه ومكان سقوطه
منذ 28 دقيقة 1854
آلية احتساب رسوم الخدمات المقدمة من البنك إلى العميل
آلية احتساب رسوم الخدمات المقدمة من البنك إلى العميل
منذ 40 دقيقة 1640
السفير الفرنسي عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: "هذا لوني المفضل"
السفير الفرنسي عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: "هذا لوني المفضل"
منذ 47 دقيقة 1580
السدحان يسخر من أزمة الصاروخ الصين: سارقين الفكرة من "طاش ما طاش"
السدحان يسخر من أزمة الصاروخ الصين: سارقين الفكرة من "طاش ما طاش"
منذ ساعة 574
ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وإطلاق سراح 150 سجيناً معسراً
ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وإطلاق سراح 150 سجيناً معسراً
منذ ساعة 1919
القبض على وزير المالية القطري بسبب جرائم فساد
القبض على وزير المالية القطري بسبب جرائم فساد
منذ ساعة 2661
"الحج والعمرة": أداء العمرة في شهر شوال للمحصنين فقط
"الحج والعمرة": أداء العمرة في شهر شوال للمحصنين فقط
منذ ساعة 1825
«الصحة»: تسجيل 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2114
"إيجار" يسجّل 2 مليون عقد إلكتروني حتى أبريل 2021
"إيجار" يسجّل 2 مليون عقد إلكتروني حتى أبريل 2021
منذ ساعة 1745