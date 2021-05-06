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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

منذ ساعة
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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

الدمام (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، ومتابعة إنجاز العمل.

وقال أمير منطقة الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، داعيا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات، وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة الشرقية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية
المواطنين
إجازة عيد الفطر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9743
منذ ساعة
هذا الأمير الحبيب إلى قلبي هو بالنسبة لي امتداد لسمو الأمير نايف الذي كان جدي مستشارا خاص له . وأتمنى لقائه بل اتطلع لهذا لتعزيز مبدأ أن الحر والعقل والإنسان لا يموت قبل أجله

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولد بدون أب نصف يتيم، ولد بدون أم يتيم كامل. ما أصعب العالم عندما يواجهه اليتيم...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههه فعلا معها حق
ابو عمار
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد
**""'سهم'""**😊
الناس يحيط بها خطر هذا الصاروخ ..... وهذا ينكت ويستخف دمة ..جعلة يطيح فوق راسك ومن هو على شاكلتك .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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