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ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وإطلاق سراح 150 سجيناً معسراً

منذ ساعة
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ولي العهد يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وإطلاق سراح 150 سجيناً معسراً

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف (100) مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وفق مسارين: الأول خُصص لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، بمبلغ إجمالي قدره (87) مليون ريال يصرف خلال أيام، فيما خُصص الثاني لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ (13) مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

ويأتي هذا الدعم تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان" ليغطي في جانب دعم الجمعيات الخيرية خدمات (8) فئات في المجتمع هي: (الجمعيات الخيرية النسائية، الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة، الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون، الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية، الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن)، حيث ستتلقى كل جمعية دعمًا ماليًّا ودعمًا للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة.

بينما يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من (150) سجيناً معسراً بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

ويعكس استمرار دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - للعمل غير الربحي في المملكة اهتمامه غير المحدود بالعمل الإنساني ودعم جميع فئات القطاع غير الربحي وفق آليات ومحددات يتضمنها مشروع محمد بن سلمان الخيري، التابع لبرنامج سند محمد بن سلمان.

وتتمثل حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية من خلال عدة مراحل بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول مباشرة إلى المستفيدين الأكثر احتياجاً، ومنها دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج، أو من خلال البرامج ذات الطابع المستدام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية للأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات لتمكينهم من دخول سوق العمل وإيجاد مصادر دخل.

يذكر أن سمو ولي العهد - حفظه الله - كان قد قدم دعماً قبل (4) سنوات بمبلغ (100) مليون ريال، استفاد منه (102) ألف مستفيد ومستفيدة من الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان وكبار السن والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة والمتعففة، وشمل (70) جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، من خلال " مشروع محمد بن سلمان الخيري "، بعد أن تم العمل وفق توجيه سموه الكريم بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية.

وأسهم الدعم الكريم خلال السنوات الماضية في دعم القطاع الخيري والارتقاء بخدماته المقدمة مما شمل عدداً أكبر من المستفيدين.

ولي العهد
جمعيات خيرية
سجناء
ديون
إطلاق سراح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9743
منذ ساعة
هنا الفرق بين من يقاوم الإعصار من داخل لوح عريض من الزجاج وبين من يخرج إليه ليبقى رهن الوقائع
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49465
منذ 24 دقيقة
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولد بدون أب نصف يتيم، ولد بدون أم يتيم كامل. ما أصعب العالم عندما يواجهه اليتيم...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههه فعلا معها حق
ابو عمار
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد
**""'سهم'""**😊
الناس يحيط بها خطر هذا الصاروخ ..... وهذا ينكت ويستخف دمة ..جعلة يطيح فوق راسك ومن هو على شاكلتك .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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