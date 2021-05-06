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"إيجار" يسجّل 2 مليون عقد إلكتروني حتى أبريل 2021

منذ ساعة
1741
"إيجار" يسجّل 2 مليون عقد إلكتروني حتى أبريل 2021

الرياض (صدى):
سجّل برنامج "إيجار" أكثر من مليوني عقد إيجار إلكتروني في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك منذ إطلاق البرنامج منتصف فبراير 2018 حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2021، وتنوعت العقود ما بين "سكنية وتجارية".

وأوضح "إيجار"، أن نسبة الاستفادة من ميزة السداد الشهري للعقود السكنية بلغت 33%، بينما تجاوزت نسبة السداد الشهري في عقود الإيجار التجاري 16%، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤكد زيادة الثقة في التعامل بين أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري) من خلال شبكة "إيجار" الإلكترونية.

وأشار إلى أن نسبة السعوديين المستفيدين من السداد الشهري عبر "إيجار" تصل إلى 80%، مؤكداً على استمرار البرنامج

في التطوير المستمر للشبكة الإلكترونية بتوفير العديد من الخدمات المميزة لتعزيز زيادة الإقبال على الشبكة وسرعة التفاعل، خاصة مع الخدمات والمزايا الجديدة التي أضيفت للشبكة مؤخرًا.

وبيّن "إيجار" أن عقود الإيجار الموثقة شهدت إقبالاً متزايداً خلال الفترة الماضية، وأن العقود الموثقة عبر شبكته الإلكترونية

تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار به، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين (المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين) من القطاع العقاري بتسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة، كما أطلق البرنامج مؤخرًا النسخة المطورة من شبكة إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرةً، واستخدام قناة الدفع "مدى" وغيرها من المزايا الجديدة.

يُذكر أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط  هنا .

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إيجار
عقد إلكتروني

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولد بدون أب نصف يتيم، ولد بدون أم يتيم كامل. ما أصعب العالم عندما يواجهه اليتيم...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههه فعلا معها حق
ابو عمار
جزيت خيرا يا سمو الامير محمد
**""'سهم'""**😊
الناس يحيط بها خطر هذا الصاروخ ..... وهذا ينكت ويستخف دمة ..جعلة يطيح فوق راسك ومن هو على شاكلتك .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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