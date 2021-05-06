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شاهد.. طبيبة تقطع 1200 كيلو متر للانضمام لفرق التطوع الصحي بالمسجد الحرام

منذ 20 دقيقة
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شاهد.. طبيبة تقطع 1200 كيلو متر للانضمام لفرق التطوع الصحي بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
حرصت طبيبة تدعى وجمة السيد علي الانضمام إلى فرق التطوع الصحي بالمسجد الحرام، حيث قطعت 1200 كيلو للمشاركة في خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام.

وقالت الطبيبة ان العمل التطوعي هو عمل إنساني، فهي توجهت من المنطقة الشرقية للتطوع لخدمة المعتمرين في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت وجمة أنها كانت من أوائل الأشخاص الذين قدموا على المواقع بالتطوع الصحي،مشيرة إلى أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمكة تواصلهم كان سريعا وتم اختيارها للانضمام للفرق التطوعية.

وتابعت "أشعر بالسعادة لاختياري لخدمة المعتمرين، وشرف لي أن أساعد لو بالقليل"، مبينة أن التطوع شيء عظيم وسامي.

وأكدت أنها سبق أن عالجت حالات بالحرم المكي سواء سيدات كبار في السن او متطوعات، لافتة إلى أن التجربة ممتازة والتطوع الصحي شيء مثمر "

المسجد الحرام
طبيبة
التطوع الصحي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9734
منذ 12 دقيقة
شرف لك ولنا والوطن كله معاك يا بنت الوطن والله معانا جميعا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9734
منذ 12 دقيقة
وكل ميسر لما خلق له

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¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
كلنا طامع في رحمة ربنا و الجنة. ربي يبلغنا جنته. ويرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
وكل ميسر لما خلق له
د محمد ماجد بخش
شرف لك ولنا والوطن كله معاك يا بنت الوطن والله معانا جميعا

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